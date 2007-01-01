Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый
15 оценок
39 000
Товар в корзине. Перейти
Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый - фото 1Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый - фото 2Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый - фото 3Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый - фото 4Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый - фото 5Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый - фото 6

Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый

Артикул: CH-080-605
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота770 мм
  • Вес66 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лофт-6
Фотография товара Стул Лофт-6 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Лофт-8
Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Кассика привлекает сдержанным, но выразительным обликом. Столешница из белой керамики с тонким мраморным рисунком выглядит изысканно и свежо, добавляя интерьеру светлый, утончённый акцент. Чёрное металлическое основание выполнено в виде геометричной рамы с пересекающимися линиями, подчёркивая современный характер модели и придавая конструкции визуальную лёгкость. Благодаря механизму раскладки стол легко трансформируется с 120 до 180 см, обеспечивая комфортное размещение гостей и универсальность для повседневного использования. Прочный керамический верх не только эффектно выглядит, но и устойчив к повреждениям и высоким температурам, делая его практичным выбором для кухни или столовой. Стол Кассика гармонично впишется в современные и минималистичные пространства, подчёркивая вкус хозяев и делая обеденную зону центром притяжения. Универсальное сочетание белой столешницы и чёрного каркаса легко комбинируется с разными стульями и декором, создавая стильную и функциональную обстановку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота770 мм
  • Вес66 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Модификации столаРаскладной
  • Допустимая нагрузка40
  • Цвет столешницыБелый
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки250 мм
  • Вес упаковки68 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики1330
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49031
14 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

26
В наличии 75 шт.
Фотография товара Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от144 090
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый

30
Распродажа
Фотография товара Стол Селин 180-260*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Селин 180-260*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от88 99024
116 990 ₽Оптовая цена

Стол Селин 180-260*90 керамика темная

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Альянс раскладной 160-240*90 керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Альянс раскладной 160-240*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от99 99025
132 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Альянс раскладной 160-240*90 керамика

26
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от43 090

Стол Лофт 69 1400*800, лдсп Дуб Галифакс табак

49
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Леттере белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Леттере белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 5906
7 990 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Леттере белый

31
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кухонный стол Каухава, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кухонный стол Каухава, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена

Кухонный стол Каухава, черный

12
Фотография товара Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена

Стол Сканди К 100, Натуральное дерево/Слоновая кость

6
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC/ TAUPE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC/ TAUPE, произведённого компанией ChiedoCover
от57 09044
101 390 ₽Оптовая цена

Стол BALDE MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC/ TAUPE

10
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол обеденный Lauri, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Lauri, белый, произведённого компанией ChiedoCover
92 690
Оптовая цена

Стол обеденный Lauri, белый

5
В наличии 21 шт.

Другие товары из раздела кухонные столы

Фотография товара Стол АРКОС 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 20, произведённого компанией ChiedoCover
32 190
Оптовая цена

Стол АРКОС 20

49
Фотография товара Стол Брадшо, черный / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брадшо, черный / белый , произведённого компанией ChiedoCover
103 090
Оптовая цена

Стол Брадшо, черный / белый

43
Фотография товара Стол Лидер 23 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 23

476
Фотография товара Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890

Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер

49
Распродажа
Фотография товара Стол CORNER 120 GLOSS GOLDEN JADE SOLID CERAMIC / WHITE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CORNER 120 GLOSS GOLDEN JADE SOLID CERAMIC / WHITE, произведённого компанией ChiedoCover
от52 09039
84 090 ₽Оптовая цена

Стол CORNER 120 GLOSS GOLDEN JADE SOLID CERAMIC / WHITE

11
В наличии 22 шт.
New
Фотография товара Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп, произведённого компанией ChiedoCover
95 990

Стол CREMONA 140 KL-105, итальянская керамика / Тауп

8
В наличии 8 шт.
New
Фотография товара Стол CREMONA 140 KL-61 под дерево, итальянская керамика/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CREMONA 140 KL-61 под дерево, итальянская керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
86 39039
139 690 ₽

Стол CREMONA 140 KL-61 под дерево, итальянская керамика/ черный каркас

14
В наличии 13 шт.
New
Фотография товара Стол KAI 140 TL-110 поворотная система раскладки, испанская керамика / Темно-серый / Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол KAI 140 TL-110 поворотная система раскладки, испанская керамика / Темно-серый / Черный, произведённого компанией ChiedoCover
74 39050
148 690 ₽

Стол KAI 140 TL-110 поворотная система раскладки, испанская керамика / Темно-серый / Черный

15
В наличии 13 шт.
New
Фотография товара Стол RIVOLI 140 MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол RIVOLI 140 MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
67 29039
108 690 ₽

Стол RIVOLI 140 MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

15
В наличии 3 шт.
New
Фотография товара Стол STEFAN 180 GLOSS LUXURY PANDORA керамика, стекло/ каркас латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол STEFAN 180 GLOSS LUXURY PANDORA керамика, стекло/ каркас латте, произведённого компанией ChiedoCover
120 09039
194 090 ₽

Стол STEFAN 180 GLOSS LUXURY PANDORA керамика, стекло/ каркас латте

10
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый
Стол Кассика 120*80 см столешница керамика белый
39 000
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности