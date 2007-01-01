Характеристики товара
Описание
Стол Кассика привлекает сдержанным, но выразительным обликом. Столешница из белой керамики с тонким мраморным рисунком выглядит изысканно и свежо, добавляя интерьеру светлый, утончённый акцент. Чёрное металлическое основание выполнено в виде геометричной рамы с пересекающимися линиями, подчёркивая современный характер модели и придавая конструкции визуальную лёгкость. Благодаря механизму раскладки стол легко трансформируется с 120 до 180 см, обеспечивая комфортное размещение гостей и универсальность для повседневного использования. Прочный керамический верх не только эффектно выглядит, но и устойчив к повреждениям и высоким температурам, делая его практичным выбором для кухни или столовой. Стол Кассика гармонично впишется в современные и минималистичные пространства, подчёркивая вкус хозяев и делая обеденную зону центром притяжения. Универсальное сочетание белой столешницы и чёрного каркаса легко комбинируется с разными стульями и декором, создавая стильную и функциональную обстановку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота770 мм
- Вес66 кг
- Материал столешницыМДФ
- Модификации столаРаскладной
- Допустимая нагрузка40
- Цвет столешницыБелый
- Цветбелый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки250 мм
- Вес упаковки68 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Габариты упаковки для логистики1330
- Изделия стопируютсяНет