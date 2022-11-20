Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Вес23 кг
- Каркасмассив березы
- Материал столешницыМДФ
- Цветкоричневый, черный
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол раскладной Grant, мрамор испанская керамика светлый
Стол раскладной Monroe 160, испанская керамика белая
Стол Серсея орех кантри / грей
Стол Фернан орех кантри / белый
Стол Авлида белый / дуб монтана
Стол деревянный Romeo без патины / молочный
Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое глянец
Стол обеденный Эльфи
Стол обеденный круглый Олсон Мини 90, грецкий орех, слоновая кость
Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini ,черный
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Bride пластик белый
Стул Кьявари Bride пластик золотой
Стул Кьявари Bride пластик серебряный
Стул Кьявари Bride пластик черный
Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый
Стол Пальмира
Стол Solution, круглый, черный
Стол деревянный Колон Лофт бетон
Стол Молли раздвижной, дуб, черное основание
Стол Table
Стол обеденный круглый Олсон Мини 90, натуральный
Стол Монте К 100, Венге
Стол Сканди М 90, Слоновая кость
Стол Сканди 120, Слоновая кость/Натуральное дерево
Стол обеденный круглый Сканди К90, слоновая кость/орех
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Bride пластик белый
Стул Кьявари Bride пластик золотой
Стул Кьявари Bride пластик серебряный