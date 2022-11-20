Характеристики товара
Описание
Стол Милтон — обеденные стол с оригинальной столешницей с покрытием из прочного HPL-пластика (толщина hpl-пластика 0,6 мм).
РАЗДВИЖНОЙ ВАРИАНТ стола снабжен синхронным механизмом раздвижения. Вставка-бабочка позволяет увеличить ширину стола на 28 или 30 см. Основа столешницы — не влагостойкий ЛДСП 22 мм. Царги изготовлены из не влагостойкого ЛДСП 16 мм.
Главные преимущества столов с HPL-пластиком перед стеклянными поверхностями:- износостойкость к механическим повреждениям (царапинам, сколам и т.д.)- ударопрочность (столешница не разобьётся при ударе)- высокое шумопоглащение (нет дребезжащих звуков при соприкосновении с посудой и т.д.)
Информация по HPL-пластику:
HPL-пластик — это современная разработка в мебельной промышленности. Декоративный бумажно–слоистый пластик (HPL) применяется в облицовке внутренних поверхностей в строительной и транспортной индустрии, для отделки ванных комнат, любых поверхностей медицинских учреждений, мастерских, мебельной промышленности. Основные достоинства HPL (HPL — High Pressure Laminate): - Высокая устойчивость к механическим повреждениям, высокая износостойкость и влагостойкость. - Высокая плотность материала препятствует проникновению загрязнений в структуру материала. - Стойкость к образованию пятен, стойкость к химикатам и к органическим растворителям. - Высокая термоустойчивость.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина600 мм
- Длина900/1180 мм
- Материал столешницыЛДСП, ЛДСП 22 мм
- Страна изготовленияРоссия