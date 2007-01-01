Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Тайл, керамика Larka Grey, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Тайл, керамика Larka Grey
5 оценок
52 190
Стол Тайл, керамика Larka Grey - фото 1Стол Тайл, керамика Larka Grey - фото 2Стол Тайл, керамика Larka Grey - фото 3Стол Тайл, керамика Larka Grey - фото 4Стол Тайл, керамика Larka Grey - фото 5

Стол Тайл, керамика Larka Grey

Артикул: CH-084-048
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина2000 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Тайл — стиль и функциональность в каждой детали

Современный дизайн Модель Тайл выполнена в минималистичном стиле с прямоугольной столешницей и геометричными металлическими опорами цвета антрацит. Лаконичные формы и нейтральная цветовая гамма делают стол уместным как в домашнем интерьере, так и в обстановке ресторана, кафе или офисной переговорной.
Керамическая столешница Столешница из прочной керамики на основе МДФ в оттенке LARKA GREY не только визуально привлекательна, но и обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Она устойчива к влаге, царапинам и температурным перепадам, легко очищается и сохраняет эстетичный вид даже при интенсивном использовании.
Функциональность и удобство Раскладной механизм позволяет увеличить длину столешницы с 140 до 200 см. Это делает модель универсальной — в компактном виде она идеально подходит для повседневных обедов, а в разложенном состоянии с комфортом размещает до 6 человек. Размеры: ширина — 80 см, высота — 75 см.
Прочность и надёжность Четыре устойчивые металлические опоры обеспечивают надёжность конструкции и устойчивость. Стол выдерживает нагрузку до 100 кг, что гарантирует долгий срок службы и комфортную эксплуатацию.
Область применения Обеденный стол Тайл органично впишется в кухню, гостиную, столовую зону загородного дома, а также станет отличным решением для заведений общественного питания. Он объединяет в себе современную эстетику, практичность и прочность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина2000 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес50 кг
  • Материал столешницыкерамика, МДФ 16мм
  • Модификации столаРаздвижной
  • Допустимая нагрузка100
  • Материал ножекметалл
  • Цветсерый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки983 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Вес упаковки60 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики1480
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стол Тайл, керамика Larka Grey
Стол Тайл, керамика Larka Grey
52 190
