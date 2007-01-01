Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Тайл — стиль и функциональность в каждой детали
Современный дизайн Модель Тайл выполнена в минималистичном стиле с прямоугольной столешницей и геометричными металлическими опорами цвета антрацит. Лаконичные формы и нейтральная цветовая гамма делают стол уместным как в домашнем интерьере, так и в обстановке ресторана, кафе или офисной переговорной.
Керамическая столешница Столешница из прочной керамики на основе МДФ в оттенке LARKA GREY не только визуально привлекательна, но и обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Она устойчива к влаге, царапинам и температурным перепадам, легко очищается и сохраняет эстетичный вид даже при интенсивном использовании.
Функциональность и удобство Раскладной механизм позволяет увеличить длину столешницы с 140 до 200 см. Это делает модель универсальной — в компактном виде она идеально подходит для повседневных обедов, а в разложенном состоянии с комфортом размещает до 6 человек. Размеры: ширина — 80 см, высота — 75 см.
Прочность и надёжность Четыре устойчивые металлические опоры обеспечивают надёжность конструкции и устойчивость. Стол выдерживает нагрузку до 100 кг, что гарантирует долгий срок службы и комфортную эксплуатацию.
Область применения Обеденный стол Тайл органично впишется в кухню, гостиную, столовую зону загородного дома, а также станет отличным решением для заведений общественного питания. Он объединяет в себе современную эстетику, практичность и прочность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес50 кг
- Материал столешницыкерамика, МДФ 16мм
- Модификации столаРаздвижной
- Допустимая нагрузка100
- Материал ножекметалл
- Цветсерый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки983 мм
- Высота упаковки170 мм
- Вес упаковки60 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики1480
- Изделия стопируютсяНет