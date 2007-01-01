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Настоящее фото товара Стол Раздвижной Слеид, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Раздвижной Слеид
6 оценок
21 590
Товар в корзине. Перейти
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Стол Раздвижной Слеид

Артикул: CH-071-236
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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