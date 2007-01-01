Характеристики товара
Описание
Практичный стол современного дизайна выполнен из алюминия с оплеткой из искусственного ротанга. Алюминиевый каркас не подвержен коррозии и обладает высокой прочностью. Столешница выполнена из закаленного матового стекла. Лаконичный дизайн позволяет с легкостью вписать стол в любой интерьер загородного дома, дачного участка и придомовой территории. В коллекции представлены столы разного размера. К столу Панама прекрасно подойдут кресла и стулья из ротанга.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Вес18 кг
- Состав Искуственный ротанг, нержавеющий аллюминий, закаленное стекло.
- Количество мест2
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки130 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки18 кг