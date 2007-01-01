Характеристики товара
Описание
Обеденный садовый стол строгой формы. Размер столешницы 135*80 см. Идеально подойдет для семейного обеда на 6-8 человек. Послужит истинным украшением террасы, дачи или уютного уголка сада. Окрашен в цвет палисандр.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1350 мм
- Ширина800 мм
- Высота710 мм
- Вес14,9 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1370 мм
- Высота упаковки810 мм
- Глубина упаковки105 мм
- Вес упаковки16.10 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет