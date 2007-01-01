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Стол Зендив, коричневый

Артикул: CH-015-879
39 оценок
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Фотография товара Стол Вильма от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный садовый стол строгой формы. Размер столешницы 135*80 см. Идеально подойдет для семейного обеда на 6-8 человек. Послужит истинным украшением террасы, дачи или уютного уголка сада. Окрашен в цвет палисандр.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1350 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота710 мм
  • Вес14,9 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1370 мм
  • Высота упаковки810 мм
  • Глубина упаковки105 мм
  • Вес упаковки16.10 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Стол Зендив, коричневый
от 22 090
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