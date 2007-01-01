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Стол Солифлюкс

Артикул: CH-015-883
48 оценок
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Фотография товара Стол Омбракс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изящный садовый обеденный стол. При длине 1,2м он комфортно разместит 6 человек. Округлое обрамление решетчатой столешницы. Два продольных распора не позволяют столу раскачиваться. Отверстие в центре стола предназначено для установки зонта, в тени которого ваш отдых станет еще комфортнее. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота730 мм
  • Вес15,1 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1210 мм
  • Высота упаковки70 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Вес упаковки16.10 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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