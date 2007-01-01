Характеристики товара
Описание
Изящный садовый обеденный стол. При длине 1,2м он комфортно разместит 6 человек. Округлое обрамление решетчатой столешницы. Два продольных распора не позволяют столу раскачиваться. Отверстие в центре стола предназначено для установки зонта, в тени которого ваш отдых станет еще комфортнее. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота730 мм
- Вес15,1 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1210 мм
- Высота упаковки70 мм
- Глубина упаковки810 мм
- Вес упаковки16.10 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет