Характеристики товара
Основные характеристики
Длина - от 800 до 900 мм
Столешница - древесина хвойных пород
Каркас - сталь
Производство Россия
Скидка 5% при оплате на карту СберБанк или Тинькофф банка
Скачайте предложение по этому товару
Длина - от 800 до 900 мм
Столешница - древесина хвойных пород
Каркас - сталь
Производство Россия
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Столешницамм
|Оптовая цена₽
|800
|800
|750
|20
|3590
|900
|900
|750
|20
|3990
Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму