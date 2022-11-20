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          Фотография Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный

          4.4
          Оптовая цена
          3 590 ₽
          При покупке от 10 штук
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          Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
          Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Длина - от 800 до 900 мм

          Столешница - древесина хвойных пород

          Каркас - сталь

          Производство Россия

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          Варианты размеров

          Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Оптовая цена
          800 800 750 20 3590
          900 900 750 20 3990

          Варианты столешницы

          ОрехОрехДубДубКленКленПалисандрПалисандрМоккоМоккоЭбеновое деревоЭбеновое деревоЛимонЛимонЛиственницаЛиственницаМахагонМахагонБордоБордоСливаСливаКрасное деревоКрасное дерево

          Варианты каркаса

          ЗолотоЗолотоСереброСереброШампаньШампаньБронзаБронзаТитанТитанКоричневый светлыйКоричневый светлыйКоричневыйКоричневыйКрасное деревоКрасное деревоТемный орехТемный орехБелыйБелыйЧерныйЧерныйАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SNАнтикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SNАнтик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

          Сделаем стол на заказ

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