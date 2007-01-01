Характеристики товара
Описание
Стол садовый Эстер - это удобное и практичное решение для вашего загородного дома, бани или дачного участка. Изготовленный из качественного дерева, этот стол обеспечивает долговечность и надежность в использовании. Прямоугольная форма столешницы и коричневый цвет придают столу элегантный и современный вид. Современный дизайн и высококачественные материалы делают этот стол устойчивым к воздействию внешних факторов. Благодаря этому, вы можете наслаждаться комфортом и уютом на открытом воздухе, не беспокоясь о сохранности стола. Простота в обращении и ежедневном уходе делает этот стол еще более привлекательным для тех, кто ценит свое время и комфорт.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1480 мм
- Ширина770 мм
- Высота750 мм
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки80 мм
- Глубина упаковки1500 мм
- Объём упаковки0.09 м3