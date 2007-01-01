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Стол Глит, окрашенный

Артикул: CH-031-185
38 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол садовый Эстер - это удобное и практичное решение для вашего загородного дома, бани или дачного участка. Изготовленный из качественного дерева, этот стол обеспечивает долговечность и надежность в использовании. Прямоугольная форма столешницы и коричневый цвет придают столу элегантный и современный вид. Современный дизайн и высококачественные материалы делают этот стол устойчивым к воздействию внешних факторов. Благодаря этому, вы можете наслаждаться комфортом и уютом на открытом воздухе, не беспокоясь о сохранности стола. Простота в обращении и ежедневном уходе делает этот стол еще более привлекательным для тех, кто ценит свое время и комфорт.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1480 мм
  • Ширина770 мм
  • Высота750 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки80 мм
  • Глубина упаковки1500 мм
  • Объём упаковки0.09 м3

Отзывы

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Стол Глит, окрашенный
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