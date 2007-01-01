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Настоящее фото товара Стол Селика, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Селика, черный/керамика белая
11 оценок
33 990
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Стол Селика, черный/керамика белая - фото 1Стол Селика, черный/керамика белая - фото 2

Стол Селика, черный/керамика белая

Артикул: CH-088-516
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухонный круглый керамический обеденный стол для кухни и дома в черном цвете с керамической столешницей под белый мрамор глянец. Современный стол на одной центральной опоре удобен для ежедневного использования, обеспечивает максимум пространства для ног и устойчивость. Прочная керамика гарантирует долговечность и аккуратный премиальный внешний вид

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Глянцевая керамическая плитка очень привлекательна благодаря современному дизайну и яркому оформлению. Удобное расположение коленей обеспечивает комфорт при использовании изделия. Размер обеденного стола идеально подходит для четырех персон.

Столешница премиум-класса

Керамическая столешница устойчива к металлическим предметам, выдерживает до 1000°C и поддерживает свой первоклассный облик без изменений. Также она безопасна для аллергиков, позволяя размещать еду непосредственно на поверхности.

Высокая надежность материалов

Главная стойка изысканного вельветового узора гармонично дополняет кухонные фасады, минимизирует скопление пыли и упрощает уборку. Это изделие отличается высокой прочностью и долговечностью

Цвет белый/керамика гранит золотой глянец.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес43.7 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Цветбелый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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