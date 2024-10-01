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Стол Лидер 1, уличный из реек, белый, серебро

Артикул: CH-065-299
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяСеребро
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Оптовая цена
1200 800 750 20 7690
1500 800 750 20 8490


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