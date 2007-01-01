Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Керас столешница МДФ16/керамика Сarmen light grey, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Керас столешница МДФ16/керамика Сarmen light grey
7 оценок
49 890
Стол Керас столешница МДФ16/керамика Сarmen light grey - фото 1Стол Керас столешница МДФ16/керамика Сarmen light grey - фото 2Стол Керас столешница МДФ16/керамика Сarmen light grey - фото 3Стол Керас столешница МДФ16/керамика Сarmen light grey - фото 4Стол Керас столешница МДФ16/керамика Сarmen light grey - фото 5

Артикул: CH-084-047
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина1800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Керас — стиль и функциональность в одном решении

Элегантный дизайн и надежные материалыСтол обеденный Керас станет акцентом в современной обеденной зоне благодаря сочетанию светлой столешницы Carmen light grey и эффектного подстолья в коричневом цвете. Прямоугольная форма делает его универсальным для размещения в разных интерьерах, а геометрия ножек придает конструкции легкость и стильный характер.
Преимущества керамической столешницыСтолешница выполнена из керамики на МДФ — материала, который отличается высокой прочностью, устойчивостью к влаге, перепадам температур, механическим повреждениям и простотой в уходе. Керамика сохраняет безупречный внешний вид даже при активной эксплуатации, что делает стол особенно практичным для ежедневного использования.
Функциональность и комфортБлагодаря раскладному механизму габариты столешницы легко меняются с 120 до 180 см, что позволяет разместить за столом до 6 человек. Высота стола составляет 75 см, что обеспечивает удобную посадку. Конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, оставаясь устойчивой и надежной.
Область примененияГармонично впишется в кухню, гостиную или обеденную зону, а также подойдет для стильного кафе или ресторана. Его универсальный дизайн и функциональность делают его отличным выбором для современных интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес43.6 кг
  • Материал столешницыкерамика, МДФ 16мм
  • Модификации столаРаздвижной
  • Допустимая нагрузка100
  • Материал ножекметалл
  • Цветбежевый, коричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки883 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Вес упаковки53.60 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики1280
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
