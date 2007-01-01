Характеристики товара
Описание
Кухонный раздвижной овальный керамический обеденный стол для кухни и дома Мираж в черном цвете с белой керамической столешницей. Современный раскладной стол удобен для ежедневного использования и легко раскладывается. Центральная опора обеспечивает устойчивость и комфортную посадку, а прочная керамика отличается износостойкостью и аккуратным премиальным внешним видом.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стол с овальной столешницей, тонкими и легкими, но надежными опорами и самой удобной системой раздвижения, из всех которые мы делали до сих пор.
Столешница премиум-класса
Овальная столешница размером 1200*900 оптимальна на большой кухне. Можно ставить вплотную к стене, легко размещается 6 человек за столом в сложенном виде
Высокая надежность материалов
Стол устойчив благодаря продуманной конструкции, которая гарантирует безопасность и он не сможет опрокинуться, даже при использовании в развернутом состоянии.
Цвет черный/керамика белая Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1650 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Механизмбабочка
- Вставка450 мм
- Цветбелый, черный
- ФормаОвальная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет