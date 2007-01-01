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Настоящее фото товара Стол Мираж, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Мираж, черный/керамика белая
6 оценок
39 590
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Стол Мираж, черный/керамика белая - фото 1Стол Мираж, черный/керамика белая - фото 2Стол Мираж, черный/керамика белая - фото 3Стол Мираж, черный/керамика белая - фото 4

Стол Мираж, черный/керамика белая

Артикул: CH-088-579
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200/1650 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухонный раздвижной овальный керамический обеденный стол для кухни и дома Мираж в черном цвете с белой керамической столешницей. Современный раскладной стол удобен для ежедневного использования и легко раскладывается. Центральная опора обеспечивает устойчивость и комфортную посадку, а прочная керамика отличается износостойкостью и аккуратным премиальным внешним видом.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол с овальной столешницей, тонкими и легкими, но надежными опорами и самой удобной системой раздвижения, из всех которые мы делали до сих пор.

Столешница премиум-класса

Овальная столешница размером 1200*900 оптимальна на большой кухне. Можно ставить вплотную к стене, легко размещается 6 человек за столом в сложенном виде

Высокая надежность материалов

Стол устойчив благодаря продуманной конструкции, которая гарантирует безопасность и он не сможет опрокинуться, даже при использовании в развернутом состоянии.

Цвет черный/керамика белая Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200/1650 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Механизмбабочка
  • Вставка450 мм
  • Цветбелый, черный
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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