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Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый
10 оценок
4 390
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - фото 1Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - фото 2Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - фото 3
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый

Артикул: CH-052-824
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3390
1200 600 750 16 19.5 3490
1200 800 750 16 23.3 3790
1500 800 750 16 27.2 4090
1500 900 750 16 29.6 4190
900 600 760 26 22.0 5190
1200 600 760 26 26.7 5690
1200 800 760 26 33.0 6490
1500 800 760 26 39.2 6890
1500 900 760 26 43.1 7090
900 600 766 32 25.3 5390
1200 600 766 32 31.0 5990
1200 800 766 32 38.7 6890
1500 900 766 32 51,2 7690






Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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