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Настоящее фото товара Стол Терреин, столешница керамика белый матовый, основание металл латте, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Терреин, столешница керамика белый матовый, основание металл латте
26 оценок
34 1903
35 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Терреин, столешница керамика белый матовый, основание металл латте - фото 1Стол Терреин, столешница керамика белый матовый, основание металл латте - фото 2Стол Терреин, столешница керамика белый матовый, основание металл латте - фото 3Стол Терреин, столешница керамика белый матовый, основание металл латте - фото 4Стол Терреин, столешница керамика белый матовый, основание металл латте - фото 5Стол Терреин, столешница керамика белый матовый, основание металл латте - фото 6
Распродажа

Стол Терреин, столешница керамика белый матовый, основание металл латте

Артикул: CH-079-818
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина890 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота770 мм
  • Диаметр890 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Тееррэин, столешница керамика белый матовый, основание металл белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Круглый стол Терреин станет изысканным акцентом вашей кухни или обеденной зоны. Столешница из белой матовой керамики с тонким мраморным рисунком выглядит стильно и сдержанно, создавая светлый, лёгкий образ. Такая поверхность устойчива к влаге и царапинам, идеально подходя для ежедневного использования. Основание из металла в актуальном оттенке латте выполнено в виде цилиндрической колонны с рифлёной фактурой, придающей модели современный характер. Круглая опорная плита обеспечивает отличную устойчивость и визуально балансирует утончённый верх, создавая гармоничный силуэт. Стол Тереин с диаметром 90 см подходит для уютных кухонь, столовых и кафе. Нейтральные цвета и лаконичная форма легко вписываются в современные, скандинавские и минималистичные интерьеры, позволяя создавать стильные и функциональные композиции для дружеских встреч и семейных ужинов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина890 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота770 мм
  • Диаметр890 мм
  • Вес27 кг
  • Материал столешницыМДФ, керамика
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка40
  • Цветбелый, светло-коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки1180 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Вес упаковки29 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики980
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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