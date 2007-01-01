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Настоящее фото товара Стол Тея, черный, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Тея, черный, ножки черные
11 оценок
4 490
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Стол Тея, черный, ножки черные

Артикул: CH-087-973
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Диаметр800 мм
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Тея, белый, ножки черные от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Тея— это стильное, современное решение для кухни, в котором сочетаются технологичность, эстетика премиум-класса и практичность повседневного использования. Создан в России, разработан для тех, кто ценит порядок, долговечность и современный дизайн

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр800 мм
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаполипропилен
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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