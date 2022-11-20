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Стол Ultra, белый

Артикул: CH-049-801
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1140/1200 мм
  • Ширина600/1140 мм
  • Высота300/795 мм
  • Вес50 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекметалл
  • Цветбелый

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