Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1140/1200 мм
- Ширина600/1140 мм
- Высота300/795 мм
- Вес50 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал ножекметалл
- Цветбелый
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