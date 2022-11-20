Характеристики товара
Описание
Стол универсальный "Бриг" в стиле лофт – настоящая находка! Столик имеет два положения: вертикальное и горизонтальное. Крепкая конструкция из металла и фактурная поверхность придают строгости и лаконичности. Если Вам потребуется чуть больше места для ноутбука, книг, напитков с десертами, то столик легко перевернуть в горизонтальное положение или обратно в вертикальное, поместив его в угол комнаты. Кроме того, это хороший вариант для прикроватного столика.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасатруба
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия