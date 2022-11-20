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Стол универсальный Бриг, серый

Артикул: CH-053-204
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол универсальный "Бриг" в стиле лофт – настоящая находка! Столик имеет два положения: вертикальное и горизонтальное. Крепкая конструкция из металла и фактурная поверхность придают строгости и лаконичности. Если Вам потребуется чуть больше места для ноутбука, книг, напитков с десертами, то столик легко перевернуть в горизонтальное положение или обратно в вертикальное, поместив его в угол комнаты. Кроме того, это хороший вариант для прикроватного столика.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасатруба
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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