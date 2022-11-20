Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка - фото 1Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка - фото 2Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка - фото 3Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка - фото 4

Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка

Артикул: CH-053-546
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Раунд 150
Стол складной Раунд 150
Следующий Стол Сарагоса темный квадрат
Стол складной Раунд 150

Характеристики товара

Описание

Стильный стол с металлическим основанием. Круглая столешница с рисунком белого мрамора выполнена из МДФ - прочного, экологически безопасного материала, который устойчив к перепадам температур и повышенной влажности. Поверхность столешницы декорирована рисунком белого мрамора, который идеально сочетается с металлическим основанием в золотом цвете. Защитные подпятники в основании предотвращают порчу напольного покрытия.

2 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 130*130*10
2короб: 85*60*25
Вес брутто:
1короб: 31,50
2короб: 16,00
Объем:
1короб: 0,17
2короб: 0,13

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • Вес19,20 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Каркасметалл мдф
  • Материал столешницымрамор
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Настоящее фото товара Стол Bezzo 1400, раздвижной, овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от69 6908
75 190 ₽Оптовая цена

Стол Bezzo 1400, раздвижной, овальный

43
Настоящее фото товара Стол Марсель 1400, раздвижной, овальный, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена

Стол Марсель 1400, раздвижной, овальный, вишня

38
Стол обеденный Oxville, натуральный орехНастоящее фото товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол обеденный Oxville, натуральный орех

48
В наличии 98 шт.
Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный

49
Распродажа
Стол Кварц, дуб мореный + черный, массив + стекло триплексНастоящее фото товара Стол Кварц, дуб мореный + черный, массив + стекло триплекс, произведённого компанией ChiedoCover
40 3901
40 490 ₽Оптовая цена

Стол Кварц, дуб мореный + черный, массив + стекло триплекс

113
Стол раздвижной Lund, дуб грендсон, лдспНастоящее фото товара Стол раздвижной Lund, дуб грендсон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена

Стол раздвижной Lund, дуб грендсон, лдсп

38
В наличии 3 шт.
Стол Кейтлин серый / черныйНастоящее фото товара Стол Кейтлин серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
41 390
Оптовая цена

Стол Кейтлин серый / черный

48
Стол Анселм мрамор серый / белыйНастоящее фото товара Стол Анселм мрамор серый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стол Анселм мрамор серый / белый

42
Распродажа
Стол деревянный Provance white / oakНастоящее фото товара Стол деревянный Provance white / oak, произведённого компанией ChiedoCover
от17 9906
19 090 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Provance white / oak

47
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черныйНастоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 99021
29 990 ₽Оптовая цена

Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный

44

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99035
16 690 ₽Оптовая цена

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки

34
В наличии 10 шт.
Распродажа
Кресло офисное Кларк велюр синийНастоящее фото товара Кресло офисное Кларк велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99022
17 790 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Кларк велюр синий

37
В наличии 59 шт.
Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белыйНастоящее фото товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый

49
В наличии 31 шт.
Стул Орли пыльно-розовый бархат ножки черныеНастоящее фото товара Стул Орли пыльно-розовый бархат ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Орли пыльно-розовый бархат ножки черные

81
В наличии 15 шт.
Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый

34
В наличии 30 шт.
Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стол деревянный Алеста Лофт, черный матовый

32
В наличии 30 шт.
Распродажа
Барный стул Kuroda белый полимер / светлый муссНастоящее фото товара Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59026
4 790 ₽Оптовая цена

Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс

46
В наличии 30 шт.
Распродажа
Полка Luna черная, белый мраморНастоящее фото товара Полка Luna черная, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 12832
5 990 ₽

Полка Luna черная, белый мрамор

8
В наличии 42 шт.
Кресло обеденное Paradise Экокожа СерыйНастоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый

9
В наличии 19 шт.
Распродажа
Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт красныйНастоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99011
22 290 ₽Оптовая цена

Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт красный

6
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессоНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79029
14 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо

36
В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Стол Бруно 1000, раздвижной, прямоугольный, вишня, столешница шпон, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
Оптовая цена

Стол Бруно 1000, раздвижной, прямоугольный, вишня, столешница шпон

37
Распродажа
Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темнаяНастоящее фото товара Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от92 99017
111 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная

48
В наличии 1 шт.
Стол деревянный СайрусНастоящее фото товара Стол деревянный Сайрус, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Стол деревянный Сайрус

34
В наличии 2 шт.
Стол деревянный Лота Лофт белый матовый, ютаНастоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт белый матовый, юта, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт белый матовый, юта

45
В наличии 30 шт.
Стол StrongНастоящее фото товара Стол Strong, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290

Стол Strong

50
Стол ЛОФТ 160 Дуб Канзас/ ЧерныйНастоящее фото товара Стол ЛОФТ 160 Дуб Канзас/ Черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Стол ЛОФТ 160 Дуб Канзас/ Черный

38
Настоящее фото товара Стол Альп, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стол Альп

8
Стол Сеул раздвижной, дуб галифаксНастоящее фото товара Стол Сеул раздвижной, дуб галифакс, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Стол Сеул раздвижной, дуб галифакс

15
NewРаспродажа
Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая костьНастоящее фото товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99024
35 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость

12

Товар в корзине

Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка
Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка
от 26 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99035
16 690 ₽Оптовая цена

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки

34
В наличии 10 шт.
Распродажа
Кресло офисное Кларк велюр синийНастоящее фото товара Кресло офисное Кларк велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99022
17 790 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Кларк велюр синий

37
В наличии 59 шт.
Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белыйНастоящее фото товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый

49
В наличии 31 шт.
Стул Орли пыльно-розовый бархат ножки черныеНастоящее фото товара Стул Орли пыльно-розовый бархат ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Орли пыльно-розовый бархат ножки черные

81
В наличии 15 шт.