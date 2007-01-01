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Настоящее фото товара Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка
26 оценок
21 69017
25 890 ₽
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Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка - фото 1Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка - фото 2Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка - фото 3Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка - фото 4
Распродажа

Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка

Артикул: CH-053-546
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • Вес19.2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Ливерпуль 110*110 белый мрамор черная ножка

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • Вес19.2 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницымрамор
  • Цветбелый, черный
  • Каркасметалл, МДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки1230 мм
  • Вес упаковки23.7 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики1230
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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