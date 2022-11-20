Характеристики товара
Описание
Стильный стол с металлическим основанием. Круглая столешница с рисунком белого мрамора выполнена из МДФ - прочного, экологически безопасного материала, который устойчив к перепадам температур и повышенной влажности. Поверхность столешницы декорирована рисунком белого мрамора, который идеально сочетается с металлическим основанием в золотом цвете. Защитные подпятники в основании предотвращают порчу напольного покрытия.
2 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 130*130*10
2короб: 85*60*25
Вес брутто:
1короб: 31,50
2короб: 16,00
Объем:
1короб: 0,17
2короб: 0,13
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина1100 мм
- Высота750 мм
- Вес19,20 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Каркасметалл мдф
- Материал столешницымрамор
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай