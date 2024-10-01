Товар в корзине. Перейти
Стол Барнс, белый/стекло белое глянец - фото 1Стол Барнс, белый/стекло белое глянец - фото 2Стол Барнс, белый/стекло белое глянец - фото 3Стол Барнс, белый/стекло белое глянец - фото 4Стол Барнс, белый/стекло белое глянец - фото 5Стол Барнс, белый/стекло белое глянец - фото 6

Стол Барнс, белый/стекло белое глянец

Артикул: CH-057-022
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1091EM
Фотография товара Подстолье 1091EM от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Eames M красный
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол у которого все грани скруглены безусловно понравится вашим детям. Все углы травмобезопасны и в то же время хорошо продумана эргономика. За этим столом очень комфортно сидеть с любой стороны. Бочкообразная форма столешницы сохраняет максимум полезного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый

37
Фотография товара Стол Alpha 160, испанская керамика светлая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Alpha 160, испанская керамика светлая, произведённого компанией ChiedoCover
76 990
Оптовая цена

Стол Alpha 160, испанская керамика светлая

48
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стол обеденный Сохо, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Сохо, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
115 790
Оптовая цена

Стол обеденный Сохо, черный мрамор

43
Распродажа
Настоящее фото товара Стол раздвижной Lite, белый, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
13 39012
15 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Lite, белый, лдсп

45
Фотография товара Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра, произведённого компанией ChiedoCover
64 190
Оптовая цена

Обеденный стол из массива, Ананда, 1,5 метра

46
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Provance white / oak от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Provance white / oak, произведённого компанией ChiedoCover
от16 89012
19 090 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Provance white / oak

47
Фотография товара Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от93 690
Оптовая цена

Стол деревянный Кантри 160 орех с золотой патиной

49
Фотография товара Стол деревянный Кантри 120 орех с коричневой патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Кантри 120 орех с коричневой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от52 990
Оптовая цена

Стол деревянный Кантри 120 орех с коричневой патиной

43
Фотография товара Стол Кантри крем / патина золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кантри крем / патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
118 590

Стол Кантри крем / патина золото

44
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Skandi белый 80см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Skandi белый 80см, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Стол Skandi белый 80см

15
В наличии 4 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло пластиковое Remind от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Remind, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Remind

48
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Лофт D8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт D8, произведённого компанией ChiedoCover
от8 000

Стол Лофт D8

39
Фотография товара Nerey CF Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Nerey CF Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Nerey CF Экокожа Серый

90
Распродажа
Фотография товара Стул Nikki, светлая мята/ серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nikki, светлая мята/ серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽Оптовая цена

Стул Nikki, светлая мята/ серо-зеленый

57
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE), произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)

95
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый 2 шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый 2 шт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49012
11 890 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Simple New серый 2 шт

5
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 0904
10 490 ₽Оптовая цена

Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый

15
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Фотография товара Стол Аруба 140, Мейджик стекло/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аруба 140, Мейджик стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Стол Аруба 140, Мейджик стекло/ черный каркас

34
Фотография товара Стол обеденный Актан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Актан, произведённого компанией ChiedoCover
от107 190
Оптовая цена

Стол обеденный Актан

185
Фотография товара Стол Арья белый / шагрень белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арья белый / шагрень белая, произведённого компанией ChiedoCover
20 590
Оптовая цена

Стол Арья белый / шагрень белая

48
Фотография товара Стол Фрейк, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фрейк, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Стол Фрейк, светло-коричневый

32
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол универсальный Бриг, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол универсальный Бриг, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стол универсальный Бриг, коричневый

6
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Денвер 1Р, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Денвер 1Р, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Стол раздвижной Денвер 1Р, бежевый

10
Настоящее фото товара Стол обеденный Сейми Ланс, 1800*900, мрамор, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от111 890

Стол обеденный Сейми Ланс, 1800*900, мрамор, золото

6
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стол Флоренция Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стол Флоренция Лофт

9
Настоящее фото товара Стол Гарвич, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена

Стол Гарвич

11

Товар в корзине

Стол Барнс, белый/стекло белое глянец
Стол Барнс, белый/стекло белое глянец
от 26 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло пластиковое Remind от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Remind, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Remind

48
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Лофт D8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт D8, произведённого компанией ChiedoCover
от8 000

Стол Лофт D8

39
Фотография товара Nerey CF Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Nerey CF Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Nerey CF Экокожа Серый

90
Распродажа
Фотография товара Стул Nikki, светлая мята/ серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nikki, светлая мята/ серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽Оптовая цена

Стул Nikki, светлая мята/ серо-зеленый

57
В наличии 17 шт.