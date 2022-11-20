Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота750 мм
- Вес23 кг
- Каркасмассив березы
- Материал столешницыМДФ
- Цветкоричневый, черный
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный Кудрет
Стол Кёльн
Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная
Стол Авлида белый / дуб монтана
Стол деревянный Риттен белый
Стол деревянный Bianka черный
Стол деревянный Эльпатия 150 дуб велингтон / черный матовый
Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый
Стол обеденный Эльфи
Стол обеденный круглый Олсон Мини 90, венге, натуральный
Стул EAMES барный черный
Стул Chilly велюр коричневый/ черные ножки
Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки
Стул Оскар велюр сине-зеленый
Стул Oliver Square велюр мятный
Стул Осло велюр черный
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, серый
Стул Milan бежево-серый, черный каркас
Стул Seattle серая сталь, экокожа, черный каркас
Стол Сидней 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ бежевый
Стол раскладной Rochester , дуб
Стол Dolce, прозрачный, закаленное стекло
Стол Testa, белый, мдф, длина 120 см
Стол деревянный Павия молочный с золотой патиной
Стол деревянный Aviano молочный
Стол деревянный Арктоис
Стол деревянный Маранта слоновая кость
Стол Сеул раздвижной, Сосна Пасадена
Стол обеденный Belle 160х90 белый мрамор
Стул EAMES барный черный
Стул Chilly велюр коричневый/ черные ножки
Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки
Стул Оскар велюр сине-зеленый