Настоящее фото товара Стол Verge, белый мрамор, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Verge, белый мрамор, чёрный
7 оценок
446 490
Стол Verge, белый мрамор, чёрный - фото 1
NEW

Стол Verge, белый мрамор, чёрный

Артикул: CH-082-711
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1300 мм
  • Ширина1300 мм
  • Высота770 мм
  • Вес99 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Romance - современное предложение для столовой в стиле гламур. Стол имеет круглую столешницу, выполненную из композитного материала в белом цвете с уникальным, неповторимым рисунком, напоминающим мрамор. Столешница установлена на изящной, но прочной ножке из нержавеющей стали в чёрном цвете. Дополнительная информация: столешница выполнена из композита, основание из гнутой нержавеющей стали. Дополнительные размеры: высота столешницы - 68см, глубина до ножки - 25см, диаметр ножки - 78см. Простая и удобная сборка, поставляется в разобранном виде. Способ упаковки - защитная плёнка и картон.
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 136см х 136см х 8см х 0,15, короб #2: 81см х 72см х 81см х 0,47 Всего: - 99кг, 0,62 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина1300 мм
  • Высота770 мм
  • Вес99 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.46 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Стол Verge, белый мрамор, чёрный
Стол Verge, белый мрамор, чёрный
446 490
