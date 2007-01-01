Характеристики товара
Описание
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 136см х 136см х 8см х 0,15, короб #2: 81см х 72см х 81см х 0,47 Всего: - 99кг, 0,62 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Ширина1300 мм
- Высота770 мм
- Вес99 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.46 м3
- Изделия стопируютсяНет