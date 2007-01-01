Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол журнальный 0708DT, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный 0708DT
11 оценок
8 890
Товар в корзине. Перейти
Стол журнальный 0708DT - фото 1Стол журнальный 0708DT - фото 2Стол журнальный 0708DT - фото 3Стол журнальный 0708DT - фото 4Стол журнальный 0708DT - фото 5Стол журнальный 0708DT - фото 6Стол журнальный 0708DT - фото 7Стол журнальный 0708DT - фото 8Стол журнальный 0708DT - фото 9
NEW

Стол журнальный 0708DT

Артикул: CH-081-914
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота480 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес6.57 кг
  • Материалгипс
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес6.57 кг
  • Материалгипс
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Журнальный стол СИЕНА, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Журнальный стол СИЕНА

40
Фотография товара Стол журнальный ONLY тонированное стекло, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный ONLY тонированное стекло, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Стол журнальный ONLY тонированное стекло, черный

33
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный Sheldon, дуб каньон, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Sheldon, дуб каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
5 79031
8 390 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Sheldon, дуб каньон, лдсп

44
Настоящее фото товара Столик Шаля с подносом, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Столик Шаля с подносом

8
Фотография товара Стол журнальный Эбро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Эбро, произведённого компанией ChiedoCover
от123 090
Оптовая цена

Стол журнальный Эбро

5
Фотография товара Стол журнальный Стейн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Стейн, произведённого компанией ChiedoCover
от41 090
Оптовая цена

Стол журнальный Стейн

10
Настоящее фото товара Стол журнальный, 800*600*580, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стол журнальный, 800*600*580, венге

13
Фотография товара Стол журнальный 0812DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0812DT, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Стол журнальный 0812DT

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Журнальный столик Eanna S металл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Eanna S металл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Журнальный столик Eanna S металл, красный

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0836DT, белый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0836DT, белый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стол журнальный 0836DT, белый, золото

6
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела журнальные столики

Распродажа
Настоящее фото товара Стол журнальный Империал, зеркало, цвет опоры золотой, произведённого компанией ChiedoCover
13 19013
14 990 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Империал, зеркало, цвет опоры золотой

34
Фотография товара Набор серых столиков, Каран Асим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор серых столиков, Каран Асим, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена

Набор серых столиков, Каран Асим

76
Распродажа
Настоящее фото товара Журнальный столик Нэйтан 122*61 белый мрамор сталь темный хром, произведённого компанией ChiedoCover
32 39030
45 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Нэйтан 122*61 белый мрамор сталь темный хром

26
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стол кофейный Куб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Куб, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290

Стол кофейный Куб

66
Фотография товара Стол журнальный Лайк, дуб светлый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Лайк, дуб светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Стол журнальный Лайк, дуб светлый

14
В наличии 145 шт.
Фотография товара Стол журнальный Лайк, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Лайк, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Стол журнальный Лайк, черный

5
Фотография товара Журнальный столик Stone круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Stone круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Журнальный столик Stone круглый

15
В наличии 14 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Журнальный столик Гера, 80х80 см, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
20 69027
27 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Гера, 80х80 см, серебро

26
В наличии 41 шт.
Фотография товара Журнальный столик Arwel, металл, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Arwel, металл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Журнальный столик Arwel, металл, бежевый

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Калисто 55*55 см светлая и темная керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Калисто 55*55 см светлая и темная керамика, произведённого компанией ChiedoCover
26 09011
28 990 ₽

Журнальный столик Калисто 55*55 см светлая и темная керамика

7
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Стол журнальный 0708DT
Стол журнальный 0708DT
8 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности