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Барселона журнальный столик из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Барселона журнальный столик из искусственного ротанга, соломенный - фото 2

Барселона журнальный столик из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-989
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Барселона» используется как в комплекте, так и в качестве отдельного предмета для сада, открытой террасы или балкона.Каркас столика изготовлен из алюминия, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом.Столешница из закаленного стекла толщиной 5 мм. Благодаря износостойким материалам, стол пригоден для использования на улице при любой погоде и не требует специальных условий хранения.Плетеный столик представлен в соломенном цвете.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота390 мм
  • Диаметр900 мм
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, стекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Барселона журнальный столик из искусственного ротанга, соломенный
Барселона журнальный столик из искусственного ротанга, соломенный
42 690
В корзине

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