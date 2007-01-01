Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Кассия 90*90 см светлая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Кассия 90*90 см светлая керамика
14 оценок
34 990
Журнальный столик Кассия 90*90 см светлая керамика - фото 1Журнальный столик Кассия 90*90 см светлая керамика - фото 2Журнальный столик Кассия 90*90 см светлая керамика - фото 3
NEW

Журнальный столик Кассия 90*90 см светлая керамика

Артикул: CH-080-836
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота900 мм
  • Вес33.8 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кассия — это воплощение минималистичной роскоши. Светлая мраморная столешница с изысканным рисунком под керамику придаёт интерьеру воздушность и свет. Изящные прожилки на гладкой поверхности создают ощущение лёгкости и природной гармонии. Главная изюминка дизайна — металлическое основание цвета шампань с выразительным арочным силуэтом. Геометрически линии ножек формируют устойчивую и визуально эффектную конструкцию, отсылающую к ар-деко и современному арт-дизайну. Основание прочно соединено в центре, придавая столу монолитность и надёжность. Круглая форма диаметром 90 см делает столик идеальным центральным элементом зоны отдыха. Оптимальная высота 40 см создаёт удобство при использовании, а прочная столешница толщиной 1,5 см визуально облегчает конструкцию, сохраняя её устойчивость и функциональность. Керамическое покрытие устойчиво к износу и легко очищается, а металлическое основание обеспечивает стабильность и долговечность. Столик отлично подойдёт для дома, офиса или зоны приёма, дополняя пространство утончённым современным акцентом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота900 мм
  • Вес33.8 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Допустимая нагрузка20
  • Цветбелый, шампань
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки970 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Вес упаковки37 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики1030
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

