Характеристики товара
Описание
Журнальный столик из круглого искусственного ротанга «Кон Панна» соломенного цвета, подходит для эксплуатации при различных погодных условиях.Модель оснащена прочным каркасом, изготовленным из алюминия. В качестве столешницы используется ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина500 мм
- Высота420 мм
- Вес13,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг, стекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки1030 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет