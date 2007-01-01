Товар в корзине. Перейти
Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, соломенный - фото 2Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, соломенный - фото 3
NEW

Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-077-081
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг Лэнд
Фотография товара Шезлонг Лэнд от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Rose lite 2-местный с подушкой
Фотография товара Диван Rose lite 2-местный с подушкой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик из круглого искусственного ротанга «Кон Панна» соломенного цвета, подходит для эксплуатации при различных погодных условиях.Модель оснащена прочным каркасом, изготовленным из алюминия. В качестве столешницы используется ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота420 мм
  • Вес13,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, стекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки1030 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела журнальные столики

Товар в корзине

Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, соломенный
Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, соломенный
29 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 22.11.2021 Торопитесь! Скидки уменьшаются
Торопитесь! Скидки уменьшаются

С 20.11 по 26.11 - 7% С 27.11 по 3.12 - 5%. С 4.12 по 11.12 - 3%

Новость от 04.05.2022 Лидеры продаж по супер ценам
Лидеры продаж по супер ценам

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.02.2022 День всех влюбленных
День всех влюбленных

Скидки к 14 февраля

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.