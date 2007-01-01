Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол журнальный Calculus, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Calculus, светло-серый
7 оценок
85 790
Стол журнальный Calculus, светло-серый - фото 1

Стол журнальный Calculus, светло-серый

Артикул: CH-082-279
Основные характеристики
  • Длина1300 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота350 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Высота (см): 35 / Гарантия: 24 месяца / Длина (см): 130 / Материал каркаса: микроцемент / Материал столешницы: микроцемент / Раздвижной: нет / Фабрика: Китай / Форма столешницы: нестандартная / Цвет столешницы: серый / Ширина (см): 80

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

