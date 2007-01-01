Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Журнальный столик Адриана 80*80 см светлая керамика
Журнальный столик Адриана 80*80 см светлая керамика
28 990
Журнальный столик Адриана 80*80 см светлая керамика

Артикул: CH-080-832
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота800 мм
  • Вес16.2 кг
Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Адриана — это воплощение утончённой роскоши и современного стиля. Светлая столешница с изысканным рисунком под керамику гармонично сочетается с металлическим основанием в цвете шампань. Геометрически выверенная опора с перекрёстными металлическими дугами в основании придаёт дополнительную устойчивость и дизайнерскую выразительность. Такое решение делает столик выразительным акцентом в любом интерьере. Столешница изготовлена из прочного искусственного мрамора, обладающего высокой устойчивостью к механическим повреждениям и перепадам температур. Металлические ножки придают конструкции устойчивость и выдерживают нагрузку до 25 кг, при этом сохраняют визуальную лёгкость. Круглая форма диаметром 80 см делает столик универсальным решением для гостиной, холла или зоны ожидания. Высота 45 см соответствует стандартам комфортной посадки, позволяя использовать его как для сервировки напитков, так и для декоративных элементов — ваз, книг или свечей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота800 мм
  • Вес16.2 кг
  • Допустимая нагрузка25
  • Цветбелый, шампань
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики860
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

