Характеристики товара
Описание
Журнальный столик «Кон Панна» увеличивает функциональность зоны отдыха с креслами и диваном. Размер модели – 1000×500×420 мм.В основе мебели находится алюминиевый каркас высокой прочности. Декоративной составляющей является ручная круглая оплетка, которая выполнена из искусственного ротанга. Столик представлен в цвете "графит".В роли рабочей поверхности выступает столешница из закаленного стекла, которое отличается высокими эксплуатационными свойствами. Его толщина достигает 5 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина500 мм
- Высота420 мм
- Вес13,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки1030 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет