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Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, графит - фото 1Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, графит - фото 2Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, графит - фото 3
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Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, графит

Артикул: CH-077-137
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Кон Панна» увеличивает функциональность зоны отдыха с креслами и диваном. Размер модели – 1000×500×420 мм.В основе мебели находится алюминиевый каркас высокой прочности. Декоративной составляющей является ручная круглая оплетка, которая выполнена из искусственного ротанга. Столик представлен в цвете "графит".В роли рабочей поверхности выступает столешница из закаленного стекла, которое отличается высокими эксплуатационными свойствами. Его толщина достигает 5 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота420 мм
  • Вес13,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки1030 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, графит
Кон Панна столик журнальный из искусственного ротанга, графит
29 690
В корзине

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