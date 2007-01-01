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Настоящее фото товара Журнальный стол Геркулес королевский мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный стол Геркулес королевский мрамор
33 оценки
4 5905
4 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Журнальный стол Геркулес королевский мрамор

Артикул: CH-035-902
33 оценки
Основные характеристики
  • Длина340 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота620 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал столешницы - Стекло; Ширина - 30; Высота - 62; Длина - 34;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина340 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота620 мм
  • Вес4 кг
  • Объем0.15 л
  • Количество мест1
  • Материал ножекметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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