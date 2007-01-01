Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke каркас закаленная сталь золото
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина415 мм
- Глубина480 мм
- Высота505 мм
- Толщина столешницы11 мм
- Вес5.4 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветсерый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Вес упаковки6.5 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет