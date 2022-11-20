Характеристики товара
Описание
Изящный журнальный столик станет прекрасным дополнением интерьера спальни, гостиной или прихожей. Можно использовать как прикроватный столик.
Столешница выполнена из дымчатого закаленного стекла, которое обладает повышенной прочностью и стойкостью к перепадам температур, способно выдерживать большие нагрузки.
Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:
ровное и стойкое покрытие
- ровное и стойкое покрытие
- высокие эстетические качества
- длительный срок службы
- покрытие не осыпается
- высокая прочность к механическим повреждениям
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина415 мм
- Высота505 мм
- Толщина столешницы8 мм
- Вес5.4 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветсерый, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки6.50 кг