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Настоящее фото товара Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь золото
26 оценок
15 39043
26 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь золото

Артикул: CH-050-245
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина415 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота505 мм
  • Толщина столешницы11 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke каркас закаленная сталь золото

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина415 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота505 мм
  • Толщина столешницы11 мм
  • Вес5.4 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Вес упаковки6.5 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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