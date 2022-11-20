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Журнальный столик Круз 48*42 стекло smoke сталь золото

Артикул: CH-050-245
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изящный журнальный столик станет прекрасным дополнением интерьера спальни, гостиной или прихожей. Можно использовать как прикроватный столик.

Столешница выполнена из дымчатого закаленного стекла, которое обладает повышенной прочностью и стойкостью к перепадам температур, способно выдерживать большие нагрузки.

Каркас изготовлен из нержавеющей стали с гальваническим покрытием с применением нитрида титана. Такое покрытие обладает рядом преимуществ:
ровное и стойкое покрытие

- ровное и стойкое покрытие
- высокие эстетические качества
- длительный срок службы
- покрытие не осыпается
- высокая прочность к механическим повреждениям

На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина415 мм
  • Высота505 мм
  • Толщина столешницы8 мм
  • Вес5.4 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки6.50 кг

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