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Стол журнальный TRICK, белый

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Характеристики товара

Описание

Современный, стильный и миниатюрный журнальный столик Trick добавит изюминку в любом интерьере дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха. Надёжный металлический каркас и столешница окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Столешницу можно использовать как поднос, она с лёгкостью снимается с основания и с такой же лёгкостью устанавливается обратно. Столик легко поднять и перенести в любое место дома или офиса, полностью разборный. Легко собрать и разобрать обратно. Столешница: металл, порошковое окрашивание; Материал основания: металл, порошковое окрашивание.

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Основные характеристики

  • Высота520 мм
  • Ширина420 мм
  • Длина420 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый
  • Размер упаковки54/50/6 см
  • Страна изготовленияКитай

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