Характеристики товара
Описание
Изящный, стильный и миниатюрный журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Идеально подходит для современного интерьера. Может служит как подставка для цветов. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в собранном виде, упакованная в гофрокартон.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота560 мм
- Диаметр250 мм
- Вес3.3 кг
- Объем0.4 л
- Материал столешницыМДФ 16мм
- Количество мест1
- Размер упаковки26/26/5.6 см
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет