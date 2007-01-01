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Настоящее фото товара Журнальный интерьерный круглый столик Финика М Торос черный, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный интерьерный круглый столик Финика М Торос черный
46 оценок
3 090
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Журнальный интерьерный круглый столик Финика М Торос черный - фото 1Журнальный интерьерный круглый столик Финика М Торос черный - фото 2

Журнальный интерьерный круглый столик Финика М Торос черный

Артикул: CH-033-059
46 оценок
Основные характеристики
  • Высота560 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес3.3 кг
  • Объем0.4 л
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изящный, стильный и миниатюрный журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Идеально подходит для современного интерьера. Может служит как подставка для цветов. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в собранном виде, упакованная в гофрокартон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота560 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес3.3 кг
  • Объем0.4 л
  • Материал столешницыМДФ 16мм
  • Количество мест1
  • Размер упаковки26/26/5.6 см
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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