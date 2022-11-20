Товар в корзине. Перейти
Журнальный интерьерный круглый столик Финика M Торос черный - фото 1Журнальный интерьерный круглый столик Финика M Торос черный - фото 2

Журнальный интерьерный круглый столик Финика M Торос черный

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кофейный столик круглый Финика М со стеклом
Кофейный столик круглый Финика М со стеклом
Следующий Журнальный столик круглый Финика M Торос черный
Кофейный столик круглый Финика М со стеклом

Характеристики товара

Описание

Изящный, стильный и миниатюрный журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Идеально подходит для современного интерьера. Может служит как подставка для цветов. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в собранном виде, упакованная в гофрокартон.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота56 мм
  • Диаметр25 мм
  • Вес3.3 кг
  • Объем0.4 мл
  • Количество мест1
  • Размер упаковки26/26/5.6 см

Похожие товары

Стол Лидер 3, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49016
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3, черный

Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
7

Стол Лидер 4

Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59019
3 190 ₽
93

Стол Лидер 9, D80см, белый

В наличии 30 шт.
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
14

Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
11

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300
13

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

В наличии 69 шт.
С этим товаром покупают
Табурет Лофт-12 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Табурет Лофт-12 Н барный

Стул Самба М Настоящее фото товара Стул Самба М , произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
6

Стул Самба М

Плетеное стул-кресло Пеланги К браунНастоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Плетеное стул-кресло Пеланги К браун

Настоящее фото товара Диван прямой Джульет , произведённого компанией ChiedoCover
от41 990
Оптовая цена
14

Диван прямой Джульет

Диван MuromНастоящее фото товара Диван Murom, произведённого компанией ChiedoCover
от136 490
Оптовая цена
11

Диван Murom

Подвесное кресло Sevilla Velour горячий шоколадНастоящее фото товара Подвесное кресло Sevilla Velour горячий шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
5

Подвесное кресло Sevilla Velour горячий шоколад

Настоящее фото товара Стул Текс, белый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
15

Стул Текс, белый, черные ножки

Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim