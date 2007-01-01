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Барселона журнальный столик из искусственного ротанга, коричневый - фото 1Барселона журнальный столик из искусственного ротанга, коричневый - фото 2
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Барселона журнальный столик из искусственного ротанга, коричневый

Артикул: CH-077-075
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Барселона» используется как в комплекте, так и в качестве отдельного предмета для сада, открытой террасы или балкона.Каркас столика изготовлен из алюминия, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом.Столешница из закаленного стекла толщиной 5 мм. Благодаря износостойким материалам, стол пригоден для использования на улице при любой погоде и не требует специальных условий хранения.Плетеный столик представлен в коричневом цвете.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота390 мм
  • Диаметр900 мм
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, стекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Барселона журнальный столик из искусственного ротанга, коричневый
Барселона журнальный столик из искусственного ротанга, коричневый
42 690
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