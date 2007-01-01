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Стол обеденный Vetta, 200х100х76, коричневый мрамор - фото 1

Стол обеденный Vetta, 200х100х76, коричневый мрамор

Артикул: CH-077-029
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки119.68 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный Vetta, 200х100х76, коричневый мрамор
Стол обеденный Vetta, 200х100х76, коричневый мрамор
310 590
В корзине

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