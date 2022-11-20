Характеристики товара
Описание
Стол журнальный Jumbo, белый, мдф
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Ширина480 мм
- Длина480 мм
- Вес4.9 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
- Размер упаковки52/47/52 см
- Страна изготовленияКитай
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