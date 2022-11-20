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Стол журнальный Jumbo, белый, мдф - фото 1Стол журнальный Jumbo, белый, мдф - фото 2

Стол журнальный Jumbo, белый, мдф

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Характеристики товара

Описание

Стол журнальный Jumbo, белый, мдф

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Ширина480 мм
  • Длина480 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый
  • Размер упаковки52/47/52 см
  • Страна изготовленияКитай

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