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Стол журнальный Divin, дуб античный, мдф - фото 1Стол журнальный Divin, дуб античный, мдф - фото 2

Стол журнальный Divin, дуб античный, мдф

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Характеристики товара

Описание

Стол журнальный Divin, дуб античный, мдф

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Размер упаковки61/9/56 см
  • Страна изготовленияКитай

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