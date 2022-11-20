Характеристики товара
Описание
Стол журнальный Divin, дуб античный, мдф
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Вес5.5 кг
- Материал подстольяметалл
- Размер упаковки61/9/56 см
- Страна изготовленияКитай
Стол журнальный Divin, дуб античный, мдф
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