Характеристики товара
Описание
Разборный деревянный стол Симба - это прекрасный выбор для тех, кто ценит качество, экологичность и стильный дизайн. Такой стол станет не только функциональным элементом вашего дома, но и украшением, которое будет радовать глаз на протяжении многих лет. Благодаря хорошей эргономике и качественным материалам, он станет настоящей изюминкой вашего интерьера.
Стороны стола соединены перемычкой, что позволяет разобрать его для транспортировки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1250 мм
- Высота упаковки280 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяДа