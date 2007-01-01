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Настоящее фото товара Стол Симба разборный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Симба разборный
47 оценок
12 190
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Реальное изображение товара 1 Стол Симба разборный производства ChiedoCover

Стол Симба разборный

Артикул: CH-014-973
47 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Разборный деревянный стол Симба - это прекрасный выбор для тех, кто ценит качество, экологичность и стильный дизайн. Такой стол станет не только функциональным элементом вашего дома, но и украшением, которое будет радовать глаз на протяжении многих лет. Благодаря хорошей эргономике и качественным материалам, он станет настоящей изюминкой вашего интерьера.

Стороны стола соединены перемычкой, что позволяет разобрать его для транспортировки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяДа

Варианты размеров

Длина ммШирина ммВысота ммМатериал столешницыТолщина столешницы ммЦена
1200800750ЛДСП1612190
1400800750ЛДСП1612690
1200800750ЛДСП3213690
1400800750ЛДСП3214390
1200800750HPL2216790
1400800750HPL2217090
1200800750HPL4015790
1400800750HPL4018690
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Симба разборный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Симба разборный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Симба разборный - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Симба разборный - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Симба разборный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Симба разборный - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Симба разборный - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Симба разборный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Симба разборный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Симба разборный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Симба разборный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Симба разборный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Симба разборный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Симба разборный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Симба разборный - столешница в цвете Белый Белый
Стол Симба разборный - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Симба разборный - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Симба разборный - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Симба разборный - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Симба разборный - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Симба разборный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Симба разборный - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Симба разборный - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Симба разборный - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Симба разборный - столешница в цвете БукБук
Стол Симба разборный - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Симба разборный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Симба разборный - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Симба разборный - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Симба разборный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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