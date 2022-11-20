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Стол журнальный №1 - фото 1

Стол журнальный №1

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина410 мм
  • Вес6.5 кг

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