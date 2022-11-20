Характеристики товара
Описание
Асимметричный туалетный столик изготовлен из натурального дерева. Наличие стеклянного туалетного столика в интерьере преображает все вокруг.
Материал подстолья натуральное дерево (береза) тонировка (венге)
Материал столешницы прозрачное стекло 10мм
Материал подстолье и корзина натуральное дерево (береза) тонировка (эмаль белая глянцевая)
Дизайнерский туалетный стол со стеклом вызывает восхищение и огромный интерес. Эта задумка отлично смотрится на контрасте из темного дерева и белого глянца, и дополняет эту композицию стекло графит. Великолепно впишется в спальню и в прихожую
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина560 мм
- Длина1280 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольябереза