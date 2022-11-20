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Стол туалетный «Арбон»

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Предыдущий товар в категории Cтол «Апремон»
Cтол «Апремон»
Следующий Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Cтол «Апремон»

Характеристики товара

Описание

Асимметричный туалетный столик изготовлен из натурального дерева. Наличие стеклянного туалетного столика в интерьере преображает все вокруг.
Материал подстолья натуральное дерево (береза) тонировка (венге)
Материал столешницы прозрачное стекло 10мм
Материал подстолье и корзина натуральное дерево (береза) тонировка (эмаль белая глянцевая)
Дизайнерский туалетный стол со стеклом вызывает восхищение и огромный интерес. Эта задумка отлично смотрится на контрасте из темного дерева и белого глянца, и дополняет эту композицию стекло графит. Великолепно впишется в спальню и в прихожую

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина1280 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольябереза

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