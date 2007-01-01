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Стол журнальный Виват М - фото 1Стол журнальный Виват М - фото 2Стол журнальный Виват М - фото 3Стол журнальный Виват М - фото 4

Стол журнальный Виват М

Артикул: CH-078-146
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота500 мм
  • МатериалМДФ, шпон

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол журнальный Виват М
Стол журнальный Виват М
7 190
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