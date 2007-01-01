Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Vorton — это стильный акцент для современного интерьера. Его необычная треугольная форма со скруглёнными углами выделяется на фоне классических решений и придаёт интерьеру индивидуальность и лёгкость. Изящные три металлические ножки в чёрном цвете обеспечивают устойчивость и визуально «поднимают» столик, создавая ощущение воздушности конструкции.
Прочные материалы
Столешница выполнена из керамики в благородном сером оттенке с имитацией мраморной текстуры. Это не только визуально привлекательное решение, но и практичное: керамика устойчива к царапинам, высокой температуре и легко очищается. Ножки из металла обеспечивают надёжность и долгий срок службы изделия.
Универсальность использования
Компактные габариты позволяют разместить столик даже в небольших помещениях — от гостиной до зоны отдыха на балконе. Благодаря лаконичному дизайну он гармонично впишется как в современные, так и в минималистичные интерьеры. Максимальная нагрузка — до 60 кг, что делает его не только эстетичным, но и функциональным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина565 мм
- Высота510 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки50 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет