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Журнальный столик Vorton, серая керамика - фото 1Журнальный столик Vorton, серая керамика - фото 2Журнальный столик Vorton, серая керамика - фото 3Журнальный столик Vorton, серая керамика - фото 4Журнальный столик Vorton, серая керамика - фото 5
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Журнальный столик Vorton, серая керамика

Артикул: CH-078-079
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Vorton — это стильный акцент для современного интерьера. Его необычная треугольная форма со скруглёнными углами выделяется на фоне классических решений и придаёт интерьеру индивидуальность и лёгкость. Изящные три металлические ножки в чёрном цвете обеспечивают устойчивость и визуально «поднимают» столик, создавая ощущение воздушности конструкции.

Прочные материалы
Столешница выполнена из керамики в благородном сером оттенке с имитацией мраморной текстуры. Это не только визуально привлекательное решение, но и практичное: керамика устойчива к царапинам, высокой температуре и легко очищается. Ножки из металла обеспечивают надёжность и долгий срок службы изделия.

Универсальность использования
Компактные габариты позволяют разместить столик даже в небольших помещениях — от гостиной до зоны отдыха на балконе. Благодаря лаконичному дизайну он гармонично впишется как в современные, так и в минималистичные интерьеры. Максимальная нагрузка — до 60 кг, что делает его не только эстетичным, но и функциональным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота510 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Глубина упаковки50 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Журнальный столик Vorton, серая керамика
Журнальный столик Vorton, серая керамика
11 990
В корзине

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