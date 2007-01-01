Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница HPL, ароза светлая, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница HPL, ароза светлая
14 оценок
5 290
Товар в корзине. Перейти
Столешница HPL, ароза светлая - фото 1
NEW

Столешница HPL, ароза светлая

Артикул: CH-083-386
14 оценок
Основные характеристики
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалHPL
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница Oxalit Kilkini
Фотография товара Столешница Oxalit Kilkini от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница Oxalit Naomi
Фотография товара Столешница Oxalit Naomi от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалHPL
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длина, ммШирина, ммТолщина, ммЦена, руб
800800225290
1200800225890
1400800227890
16008002210890
18008002210890
800800406390
1200800406790
1400800409390
16008004012690
18008004012690
Варианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты столешницы - HPL

Столешница HPL, ароза светлая - столешница в цвете Белый Белый
Столешница HPL, ароза светлая - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Столешница HPL, ароза светлая - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Столешница HPL, ароза светлая - столешница в цвете КунгурКунгур
Столешница HPL, ароза светлая - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Столешница HPL, ароза светлая - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Столешница HPL, ароза светлая - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Столешница HPL, ароза светлая - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Столешница HPL, ароза светлая - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Похожие товары

Фотография товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Столешница HPL, квадратная, 25 мм

44
Хит
Фотография товара Столешница HPL, квадратная, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Столешница HPL, квадратная, 40 мм

33
Фотография товара Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм

45
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

39
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000

43
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D800, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D800

42
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

50
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki темно-серая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki темно-серая 120*80

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki 80*80 серая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki 80*80 серая

7
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki 80*80 светло-коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki 80*80 светло-коричневая

5
В наличии 14 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Подстолье Вустер

48
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика NEW, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Подстолье металлическое Классика NEW

71
Настоящее фото товара Подстолье 2148EM, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Подстолье 2148EM, алюминий

11
В наличии 13 шт.
Фотография товара Подстолье чугунное, 1282EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное, 1282EM, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Подстолье чугунное, 1282EM

81
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 3150, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Подстолье 3150

12
В наличии 14 шт.
Фотография товара Подстолье Hub от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Hub, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Подстолье Hub

6
Фотография товара Подстолье обеденное Drobl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Drobl, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Подстолье обеденное Drobl

9
В наличии 39 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье Классик 80 М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик 80 М, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99045
7 190 ₽

Подстолье Классик 80 М

85
Фотография товара Подстолье барное Fredero high от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Fredero high, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Подстолье барное Fredero high

11
Фотография товара Подстолье Ledy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ledy, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690

Подстолье Ledy

5

Другие товары из раздела столешницы hpl

Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, круглая

39
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ

50
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

30
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800

47
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900

47
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D900, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D900

39
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000

45
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800

35
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1600x800

36
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki коричневая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki коричневая 120*80

7
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Столешница HPL, ароза светлая
Столешница HPL, ароза светлая
5 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Подстолье Вустер

48
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика NEW, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Подстолье металлическое Классика NEW

71
Настоящее фото товара Подстолье 2148EM, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Подстолье 2148EM, алюминий

11
В наличии 13 шт.
Фотография товара Подстолье чугунное, 1282EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье чугунное, 1282EM, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Подстолье чугунное, 1282EM

81
В наличии 30 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности