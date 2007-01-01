Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница HPL, статуарио венато, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница HPL, статуарио венато
12 оценок
5 290
Товар в корзине. Перейти
Столешница HPL, статуарио венато - фото 1

Столешница HPL, статуарио венато

Артикул: CH-083-389
12 оценок
Основные характеристики
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалHPL
  • Цветбелый, серый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница Oxalit Kilkini
Фотография товара Столешница Oxalit Kilkini от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница Oxalit Naomi
Фотография товара Столешница Oxalit Naomi от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалHPL
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длина, ммШирина, ммТолщина, ммЦена, руб
800800225290
1200800225890
1400800227890
16008002210890
18008002210890
800800406390
1200800406790
1400800409390
16008004012690
18008004012690
Варианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты столешницы - HPL

Столешница HPL, статуарио венато - столешница в цвете Белый Белый
Столешница HPL, статуарио венато - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Столешница HPL, статуарио венато - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Столешница HPL, статуарио венато - столешница в цвете КунгурКунгур
Столешница HPL, статуарио венато - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Столешница HPL, статуарио венато - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Столешница HPL, статуарио венато - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Столешница HPL, статуарио венато - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Столешница HPL, статуарио венато - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Похожие товары

Фотография товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная

39
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная

44
Настоящее фото товара Столешница HPL, круглая, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Столешница HPL, круглая, 25 мм

36
Фотография товара Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм

45
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800

43
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

50
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750

44
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

44
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800

38
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki 80*80 оранжево-коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki 80*80 оранжево-коричневая

7
В наличии 9 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье обеденное Alan, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Alan, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Подстолье обеденное Alan, золотой

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Классика, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Подстолье металлическое барное Классика

92
Фотография товара Подстолье 1161EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1161EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Подстолье 1161EM

5
В наличии 20 шт.
Фотография товара Подстолье Техас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Техас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Подстолье Техас

78
New
Фотография товара Металлический каркас "Лидер 2", золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлический каркас "Лидер 2", золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Металлический каркас "Лидер 2", золотой

9
Фотография товара Подстолье обеденное Alan, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Alan, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Подстолье обеденное Alan, серо-бежевый

14
В наличии 37 шт.
Фотография товара Подстолье для стола металлическое Лофт, 40 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола металлическое Лофт, 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Подстолье для стола металлическое Лофт, 40 см

8
Фотография товара Подстолье 1015EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1015EM, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Подстолье 1015EM

75
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1218EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1218EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Подстолье 1218EM

11
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт-97 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-97, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090

Подстолье Лофт-97

43

Другие товары из раздела столешницы hpl

Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

30
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000

43
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000

45
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750

38
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ

31
Фотография товара Столешница компактная Helsinki оранжево-коричневая 120*80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki оранжево-коричневая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki оранжево-коричневая 120*80

7
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki 80*80 темно-серая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki 80*80 темно-серая

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Столешница HPL, блэквуд сатиновый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Столешница HPL, блэквуд сатиновый

6
Настоящее фото товара Столешница HPL, орех селект каминный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Столешница HPL, орех селект каминный

9
Настоящее фото товара Столешница HPL, шелковый камень, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Столешница HPL, шелковый камень

14

Товар в корзине

Столешница HPL, статуарио венато
Столешница HPL, статуарио венато
5 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье обеденное Alan, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Alan, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Подстолье обеденное Alan, золотой

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Классика, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Подстолье металлическое барное Классика

92
Фотография товара Подстолье 1161EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1161EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Подстолье 1161EM

5
В наличии 20 шт.
Фотография товара Подстолье Техас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Техас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Подстолье Техас

78

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности