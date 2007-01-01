Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вид кромкиПВХ
- МатериалHPL
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Толщина, мм
|Цена, руб
|800
|800
|22
|5290
|1200
|800
|22
|5890
|1400
|800
|22
|7890
|1600
|800
|22
|10890
|1800
|800
|22
|10890
|800
|800
|40
|6390
|1200
|800
|40
|6790
|1400
|800
|40
|9390
|1600
|800
|40
|12690
|1800
|800
|40
|12690
Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.
