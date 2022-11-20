Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина522 мм
- Глубина342 мм
- Высота712 мм
- Вес43,26 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1500х800 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Стальное Подстолье 1254EM
Стальное Подстолье 1030EM барное
Стальное Подстолье 1022EM
Стальное Подстолье 1027EM двойное
Стальное Подстолье 1003EM двойное
Стальное Подстолье 1021EM
Подстолье металлическое 1031EM
Подстолье металлическое 1057EM
Подстолье металлическое 1257EM
Подстолье металлическое 1017EM
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