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Подстолье River

Артикул: CH-050-269
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина522 мм
  • Глубина342 мм
  • Высота712 мм
  • Вес43,26 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1500х800 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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