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          Фотография Стул Кроссбэк дерево, венге от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стул Кроссбэк дерево, венге

          4.8
          от шт14 930 ₽
          от шт103 790 ₽
          от шт1003 680 ₽
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          Стул Кроссбэк дерево, венге
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          Стул Кроссбэк дерево, венге

          4.8
          3790 ₽
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          Видеообзор

          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота880 мм
          • Ширина480 мм
          • Глубина530 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасадерево
          • Вес4 кг
          • Материал сиденьядерево

          Варианты каркаса

          Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036Морилка Органика белыйМорилка Органика белыйМорилка Светлый орехМорилка Светлый орехМорилка НатуральныйМорилка НатуральныйМорилка Красное деревоМорилка Красное деревоМорилка Старинный орехМорилка Старинный орехМорилка ВенгеМорилка Венге

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