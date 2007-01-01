Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина530 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасадерево
- Цветстаринный орех
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаотсутствует
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Габариты в миллиметрах
- Высота:880
- Ширина:480
- Длина сидения:530
- Высота до сидения:460
- 880
- 480
- 530
- 460