Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800
10 оценок
9 590
Товар в корзине. Перейти
Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800 - фото 1Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800 - фото 2

Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800

Артикул: CH-087-817
10 оценок
Основные характеристики
  • Толщина34 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалДСП, HPL
  • Цветсветлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ D600 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина34 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • МатериалДСП, HPL
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница HPL, 40 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 40 мм, круглая

33
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ

50
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D700, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D700

47
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D1000

43
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Столешница Фибер, 34 мм, 1400х800

9
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Столешница Фибер, 34 мм, 1600х900

9
Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, Д900, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Столешница Фибер, 34 мм, Д900

15
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 900х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 900х900, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 900х900

12
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1400х800

9
Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д900, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, Д900

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье 1104ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1104ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Подстолье 1104ЕМ

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье Биг Фуд, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Биг Фуд, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
18 590

Подстолье Биг Фуд, коричневое

111
Фотография товара Подстолье Квадрат Дуо, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Квадрат Дуо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 190

Подстолье Квадрат Дуо, черный

105
Фотография товара Подстолье 1015ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1015ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Подстолье 1015ЕМ

75
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье обеденное Грэг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Грэг, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подстолье обеденное Грэг

15
В наличии 48 шт.
Фотография товара Металлический каркас стола "Лидер 2", шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлический каркас стола "Лидер 2", шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Металлический каркас стола "Лидер 2", шампань

8
Фотография товара Подстолье 1068ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1068ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Подстолье 1068ЕМ

68
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье обеденное Алан, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Алан, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Подстолье обеденное Алан, золотой

7
В наличии 13 шт.
Фотография товара Подстолье 1181ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1181ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Подстолье 1181ЕМ

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье Бимбо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Бимбо, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Подстолье Бимбо

89

Другие товары из раздела столешницы hpl

Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800

43
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900

47
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750

38
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800

38
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, блэквуд сатиновый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, блэквуд сатиновый

86
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1800х800, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Столешница Фибер, 34 мм, 1800х800

13
Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, Д600, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Столешница Фибер, 34 мм, Д600

10
Фотография товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корд HPL, 25 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Столешница Корд HPL, 25 мм, 1200х800

9
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д700

8
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 600х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 600х600, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 600х600

8

Товар в корзине

Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800
Столешница Фибер, 34 мм, 1200х800
9 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье 1104ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1104ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Подстолье 1104ЕМ

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подстолье Биг Фуд, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Биг Фуд, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
18 590

Подстолье Биг Фуд, коричневое

111
Фотография товара Подстолье Квадрат Дуо, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Квадрат Дуо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 190

Подстолье Квадрат Дуо, черный

105
Фотография товара Подстолье 1015ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1015ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Подстолье 1015ЕМ

75
В наличии 30 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности