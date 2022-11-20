Характеристики товара
Описание
Подстолье чугунное.
Труба - стальная.
Основание - чугунное литье.
Диаметр основания: 58 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекоменд. макс. размер столешницы - D-80. 80*80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 2 шт./кор. 59х59х13 (0,04); труба: 10 шт./кор. 73х24х18 (0,03), верхняя площадка: 10 шт./кор. 25х25х5 (0,003)
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина580 мм
- Длина580 мм
- Вес12 кг
- Материал подстольясталь, чугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, 800*800
- Цветбронза