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Подстолье металлическое 1032EM

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Характеристики товара

Описание

Подстолье чугунное.
Труба - стальная.
Основание - чугунное литье.
Диаметр основания: 58 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекоменд. макс. размер столешницы - D-80. 80*80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 2 шт./кор. 59х59х13 (0,04); труба: 10 шт./кор. 73х24х18 (0,03), верхняя площадка: 10 шт./кор. 25х25х5 (0,003)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина580 мм
  • Длина580 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольясталь, чугун
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, 800*800
  • Цветбронза

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